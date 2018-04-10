Логотип «Покупай пермское» исправят после скандала с плагиатом

Вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова на своей странице в Фейсбуке сказала, что логотипу «Покупай пермское» сделают «пластическую операцию». При этом концепция бренда останется прежней.

Источник: Комсомольская правда

«Огромное спасибо неравнодушным пермякам, обнаружившим сходство нашего мишки и индонезийца, — пишет Елена Гилязова. — Тем не менее, концепцию, которая заложена в логотипе мы менять не будем. Ее суть: позитивный, доброжелательный мишка, обнимающий букву “П”. Что касается фейсконтроля, который мишка не прошел, то мы ему сделаем пластическую операцию руками дизайнера проекта (у нас уже был опыт по ликвидации бутылки)».

Также она попросила пермяков вновь проверить измененный логотип в разных дизайнерских кладовках на наличие близнецов.

«Какая классная штука интернет! С одной стороны, он позволяет стащить идею, с другой, он позволяет установить реального прародителя идеи», — написала Елена Гилязова.