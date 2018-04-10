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07:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Логотип «Покупай пермское» исправят после скандала с плагиатом

Пермяки обратили внимание, что медведь на эмблеме похож на индонезийского.

Вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова на своей странице в Фейсбуке сказала, что логотипу «Покупай пермское» сделают «пластическую операцию». При этом концепция бренда останется прежней.

Источник: Комсомольская правда

«Огромное спасибо неравнодушным пермякам, обнаружившим сходство нашего мишки и индонезийца, — пишет Елена Гилязова. — Тем не менее, концепцию, которая заложена в логотипе мы менять не будем. Ее суть: позитивный, доброжелательный мишка, обнимающий букву “П”. Что касается фейсконтроля, который мишка не прошел, то мы ему сделаем пластическую операцию руками дизайнера проекта (у нас уже был опыт по ликвидации бутылки)».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также она попросила пермяков вновь проверить измененный логотип в разных дизайнерских кладовках на наличие близнецов.

«Какая классная штука интернет! С одной стороны, он позволяет стащить идею, с другой, он позволяет установить реального прародителя идеи», — написала Елена Гилязова.

Напомним, что победителем конкурса стал дизайнер Александр Лаптев. Однако пермяки обратили внимание, что его медведь срисован с индонезийского. Арина Сюккя на своей странице в Twitter опубликовала сообщение: «Нашла на фрипике оригинал, из которого сделан новый лого «Покупай пермское».

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