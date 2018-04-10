Дождливая погода остается в Казахстане
Погода без осадков прогнозируется на западе и частично на юге страны.
Погода без осадков прогнозируется на западе и частично на юге страны.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняются осадки, преимущественно дождь, лишь на западе и частично на юге республики погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, на юге грозы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».
В Акмолинской,
В
Погода в Алматы днем 10°, облачно.
Погода в Астане днем 3°, преимущественно облачно.
Подробный прогноз погоды 10 апреля.
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