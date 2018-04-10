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08:01 (мск), источник: Zakon.kz

Дождливая погода остается в Казахстане

Погода без осадков прогнозируется на западе и частично на юге страны.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 87% 763 мм рт. ст. 3 м/с

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняются осадки, преимущественно дождь, лишь на западе и частично на юге республики погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, на юге грозы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

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В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15−20, в Восточно-Казахстанской области порывы 25 м/с. В Кызылординской, ночью Алматинской областях местами — ветер 15−20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, утром и днем — гроза, возможен град, днем местами усиление ветра 15−20 м/с. В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами- туман.

Погода в Алматы днем 10°, облачно.

Погода в Астане днем 3°, преимущественно облачно.

Подробный прогноз погоды 10 апреля.

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