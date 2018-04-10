В Красноярске по ошибке построили дом посреди детской площадки
Мэрия призывает перенести игровую зону в другое место.
Мэрия призывает перенести игровую зону в другое место.
В микрорайоне Покровский жители лишились детской площадки — на ее месте неизвестные построили двухэтажный деревянный коттедж. Здание появилось там, где люди за свои деньги установили качели и детский городок.
Несколько месяцев назад мэрия оказала содействие местным жителям — рабочие расчистили участок от мусора, подрезали деревья и облагородили территорию. Но частное лицо самовольно сдвинуло детскую площадку и начало стройку.
«Там песочница есть, и вечерами тут очень много с детьми бывает мам и бабушек. Может быть, это временно построили, потом его отсюда увезут, как бывает обычно — собирают
В администрации Центрального района местным родителям пообещали новую детскую площадку.
«Если у жителей есть вопросы и предложения о том, где обустроить повторно детскую площадку, мы тоже эти предложения ждем, готовы проработать», — отметили в районной администрации.
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