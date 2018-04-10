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07:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске по ошибке построили дом посреди детской площадки

Мэрия призывает перенести игровую зону в другое место.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В микрорайоне Покровский жители лишились детской площадки — на ее месте неизвестные построили двухэтажный деревянный коттедж. Здание появилось там, где люди за свои деньги установили качели и детский городок.

Несколько месяцев назад мэрия оказала содействие местным жителям — рабочие расчистили участок от мусора, подрезали деревья и облагородили территорию. Но частное лицо самовольно сдвинуло детскую площадку и начало стройку.

«Там песочница есть, и вечерами тут очень много с детьми бывает мам и бабушек. Может быть, это временно построили, потом его отсюда увезут, как бывает обычно — собирают где-то, а потом увозят», — предположили местные жители.

Но увозить дом с территории никто не собирается. В администрации Центрального района сообщили, что детский городок был установлен на неразграниченной земле, отведенной под индивидуальную застройку. Все происходящее там назвали «недоразумением». Пока местные жители за свой счет устанавливали малые архитектурные формы, семья судилась за землю. Теперь этот участок официально принадлежит частным лицам.

В администрации Центрального района местным родителям пообещали новую детскую площадку.

«Если у жителей есть вопросы и предложения о том, где обустроить повторно детскую площадку, мы тоже эти предложения ждем, готовы проработать», — отметили в районной администрации.

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