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07:01 (мск), источник: АиФ Красноярск

Школьники из Красноярска придумали паспорта для бродячих собак

Так ребята будут бороться с проблемой бездомных животных.

Ученики красноярской школы № 53 будут делать для бездомных собак специальные паспорта с их характеристиками. Это, по мнению ребят, поможет найти бродягам хозяев.

В паспортах школьники будут размещать фото собаки, информацию о примерном возрасте, комплекции, биографию, привычки, состояние здоровья. Также там будет написано, подойдёт ли животное для семьи с ребёнком. Ребята обещают, что будут размещать только достоверные данные. Если, к примеру, пёс склонен к порче имущества, они честно об этом расскажут, чтобы в будущем животное снова не оказалось в приюте.

Собачьи паспорта можно будет найти в соцсетях, на информационных стендах в школах, детских садах, в магазинах, салонах автобусов. Делать фото бродяг и паспорта дети будут сами. Но они просят помощь у ветеринаров, чтобы они помогли им оценить состояние здоровья животных, зоомагазинов — найти небольшое «приданное», в виде поводка и миски, и типографию — организовать массовую печать удостоверений.

В благодарность школьники разместят информацию о помощниках в паспортах. Заинтересованных просят звонить по телефону: 266−94−11.

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