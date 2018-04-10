Семёну Елистратову присвоено почетное звание «Выдающийся спортсмен Республики Башкортостан»

Заслуженную награду уфимский шорт-трекист получил из рук министра молодежной политики и спорта республики Андрея Иванюты. Также звания «Лучший тренер Башкортостана» удостоен наставник сборной России по шорт-треку и личный тренер Семена Елистратова Андрей Максимов. Торжественное вручение почетных знаков и пресс-конференция спортсмена состоялись накануне в агентстве «Башинформ».

Помимо олимпийской бронзы в Южной Корее, в этом сезоне башкирский спортсмен также завоевал три бронзовые награды на канадском чемпионате мира и выиграл два золота и серебро на чемпионате России.