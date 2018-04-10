Начался выкуп огнестрельного оружия у граждан

В территориальных органах внутренних дел созданы комиссии, которые будут определять техническое состояние сдаваемого оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Эти же комиссии будут определять размер выплат, сообщает пресс-служба ДВД Алматы. Отметим, что гражданам может быть отказано в денежном вознаграждении.