Начался выкуп огнестрельного оружия у граждан
10 апреля стартовала кампания по выкупу у населения незаконно хранимого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
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10 апреля стартовала кампания по выкупу у населения незаконно хранимого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
В территориальных органах внутренних дел созданы комиссии, которые будут определять техническое состояние сдаваемого оружия, боеприпасов и взрывчатки.
Эти же комиссии будут определять размер выплат, сообщает
Добровольно сдавшие оружие лица освобождаются от уголовной ответственности. Кампания продлится до особого распоряжения МВД.
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