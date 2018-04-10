«Победа» с дешевыми билетами начала полеты из Иркутска в Москву
Первый рейс состоялся 10 апреля.
Первый рейс состоялся 10 апреля.
«Победу», известную низкими тарифами, в Иркутске ждали. Первый рейс авиакомпания совершила 10 апреля. Перевозчик будет совершать перелеты ежедневно на Boeing 737−800. Прибытие из Москвы — в 6.45. Вылет в аэропорт «Внуково» — в 7.35.
Первым рейсом «Победы» из Москвы в Иркутск прилетели 159 пассажиров. Обратно отправились 174, — сообщили в
В иркутском аэропорту уверяют, что главное отличие авиакомпании от других — это невысокие тарифы за счет отсутствия некоторых услуг, например, питания на борту. Самый недорогой билет из Иркутска до Москвы для пассажира без багажа обойдется в 5 тысяч рублей. Тариф не предполагает возможности выбора места, возврата билета, изменения даты вылета. Если у пассажира есть багаж до 20 кг, то стоимость составит 7598 рублей. А вот в июне минимальная стоимость составит уже 6999 рублей, в июле — 9999 рублей. Так что дешевизну билетов с учетом всех «нюансов» можно поставить под сомнение.
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