«Победа» с дешевыми билетами начала полеты из Иркутска в Москву

В иркутском аэропорту уверяют, что главное отличие авиакомпании от других — это невысокие тарифы за счет отсутствия некоторых услуг, например, питания на борту. Самый недорогой билет из Иркутска до Москвы для пассажира без багажа обойдется в 5 тысяч рублей. Тариф не предполагает возможности выбора места, возврата билета, изменения даты вылета. Если у пассажира есть багаж до 20 кг, то стоимость составит 7598 рублей. А вот в июне минимальная стоимость составит уже 6999 рублей, в июле — 9999 рублей. Так что дешевизну билетов с учетом всех «нюансов» можно поставить под сомнение.