Омичи отказываются покидать разрушающийся дом

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщал «СуперОмск», деньги на ремонт стены здания, из которой выпадают кирпичи, будут выделены из резервного фонда правительства Омской области.

Администрация города предложила жильцам на время ремонта переехать к друзьям или родственникам. Многим местным жителям просто некуда идти. Они остаются в своих квартирах, потому что не могут позволить себе снимать жилье.

В мэрии отмечают, что из 150 квартир в доме 25 сдаются по договорам социального найма. Их обладателям будут предложены другие помещения из муниципального фонда. Однако всего пять семей дали согласие на временный переезд.