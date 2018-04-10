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08:36 (мск), источник: Sputnik

Ужесточение штрафов и изменения ПДД: что ждет узбекских водителей

В Узбекистане разработан проект Концепции безопасности дорожного движения на 2018−2022 годы.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Как отмечается в документе, ежегодно в стране совершается порядка 9−10 тысяч дорожно-транспортных происшествий, из которых более 2 тысяч приводят к человеческим жертвам. В целом в республике количество правонарушений со смертельным исходом составляет 8,3 на 100 тысяч человек, что остается относительно высоким показателем.

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Изменить ситуацию, по мнению разработчиков, поможет комплекс специальных мер, разделённых на три основных направления. Корреспонденты Sputnik Узбекистан разбирались, что же ждет узбекских водителей в ближайшей перспективе.

Штрафы, регистраторы и новое ПДД.

Одной из самых интересных мер выглядит оснащение автомобилей физических и юридических лиц видеорегистраторами, которые будут использоваться при профилактике правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

То есть по сути разработчики намерены прописать юридический механизм и технические требования к установке видеорегистраторов, записи с которых можно будет использовать для штрафования нарушителей. Об этом уже давно говорят многие законопослушные водители, уже сегодня высылающие видео со своих регистраторов на сайт столичного УБДД.

Также предлагается усилить ответственность, в том числе уголовную, за заведомо умышленное нарушение правил дорожного движения, усовершенствовать меры по предупреждению ДТП, совершаемых с превышением установленной скорости движения, а также неисправными транспортными средствами. На человеческом языке это означает, что будут увеличены штрафы за нарушения скоростного режима или, например, выезд на встречную полосу.

Наконец-то в законодательных документах появится и строчка о борьбе с пешеходами-нарушителями. Концепция предполагает разработку правового механизма для инспекторов дорожно-патрульной службы, который позволит им привлекать к ответственности пешеходов за нарушение ими правил дорожного движения.

Кроме того, планируется внесение изменений и дополнений в Правила дорожного движения, направленных на усиление безопасности дорожного движения.

Среди других планов — совершенствование порядка прохождения обязательного технического осмотра транспортных средств, в том числе его упрощения для неисправных и подлежащих утилизации транспортных средств.

Большой блок посвящен совершенствованию деятельности самих гаишников. Так, например, предлагается разработать критерии оценки результатов их служебной деятельности, децентрализовать порядок несения службы — то есть заставить их стоять не на одном месте, а перемещаться по городу.

В помощь им внедрят электронную систему опознавания лиц и транспортных средств, объявленных в розыск, и электронную систему оформления и рассмотрения материалов об административных правонарушениях в сфере дорожного движения (электронный протокол).

Эх дороги…

Концепция предусматривает реализацию мер по совершенствованию инфраструктуры международных, а также республиканских и местных автомобильных дорог. Это позволит создать условия для безопасного передвижения транспортных средств, осуществления транзитного и внутригосударственного транспортного потока.

Правда пока это общие слова, в концепции нет ни слова о том, что конкретно будет делаться в этом направлении. Тем не менее пара интересных топиков присутствует. Так, например, планируется усовершенствовать систему улично-дорожной сети городов и населенных пунктов для повышения ее устойчивости к совершению дорожно-транспортных происшествий.

Правительство намерено обратить особое внимание на развитие дорожной инфраструктуры на участках автомобильных дорог с повышенным риском совершения дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, будут внедряться интеллектуальные системы обеспечения безопасности дорожного движения, современные сигнальные системы предупреждения, строиться новые пешеходные переходы и современные велодорожки.

Документом вновь возрождается идея о появлении отдельных дорожных полос для общественного и специального транспорта, которая была преспокойно забыта лет пять назад.

ПДД должны все знать.

Государство намерено принять действенные меры по повышению культуры участников дорожного движения.

Для этого на основе анализа передового зарубежного опыта планируется внедрение качественно новых механизмов привлечения страховых, сотовых и рекламных компаний в пропаганду мероприятий по безопасности дорожного движения.
Интересной мерой выглядит активное привлечение очевидцев нарушений Правил дорожного движения к содействию органам внутренних дел, в первую очередь посредством Интернет-технологий и социальных сетей.

Кроме того, планируется подготовка социальных роликов, направленных на повышение культуры соблюдения ПДД, уважения участников дорожного движения и солидарности, установление агитационных и иных средств обеспечения безопасности дорожного движения, прежде всего, на самых оживленных трассах.

Не забыли и о молодежи. У нее будут формировать необходимые знания, умения и навыки безопасного и законопослушного поведения.

Что в итоге.

Итоговым результатом реализации положений Концепции, по мнению разработчиков, должно стать создание отвечающей мировым стандартам системы обеспечения безопасности дорожного движения, развитие транзитных, пассажирских и грузовых перевозок, расширение государственно-частного партнерства в данной сфере.

Кроме того, разработчики предлагают органам УБДД в этот временной период отслеживать ряд динамических показателей, среди которых общее число ДТП с участием детей, пешеходов, аварий, приведших к смертям или травмам, а также количество автоперевозчиков, совершивших ДТП.

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