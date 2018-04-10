Антон Шипулин назван кандидатом в депутаты Екатеринбургской гордумы

О таком варианте начала политической карьеры знаменитого спортсмена ЕАН сообщил источник в партии. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, выборы в Екатеринбурге пройдут 9 сентября. Это будет главной кампанией осеннего единого дня голосования в регионе.
Кроме этого, партия власти поборется за места в представительных органах власти Верхней Пышмы, Качканара и ряда менее значимых территорий. Праймериз у единороссов уже начались.
Сам Шипулин вопросы о возможном завершении спортивной карьеры после неудачного для себя 2018 года, когда его не допустили к участию в зимних Олимпийских играх, пока оставляет без ответов.
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