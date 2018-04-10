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08:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области будут развивать детский хоккей с шайбой

Два турнира по хоккею с шайбой — «Кубок “Добрый лёд”» и «Добрый лёд на Байкале» среди юношеских команд пройдут в Иркутской области в рамках программы развития детского ледового спорта «Добрый лёд», к реализации которой присоединился регион. Об этом 10 апреля 2018 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра спорта региона Илью Резника.

«Недавно все мы были свидетелями триумфальной победы сборной команды России по хоккею на Олимпийских играх в Корее, но большие победы начинаются с детского спорта, — сказал Илья Резник. — Проект “Добрый лёд” призван найти новые таланты. Наши традиции говорят о том, что ребята имеют все шансы достойно проявить себя».

Межрегиональные соревнования по хоккею среди детских команд «Кубок “Добрый лёд”» проводятся в третий раз. В этом году впервые к ним присоединились команды из Иркутской области, республик Татарстан и Саха (Якутия). Всего за кубок будут бороться 72 команды из 16 регионов страны.

«Кубок “Добрый лёд”» проводится в три этапа: региональный, межрегиональный и финальный. Как отметил министр спорта области, региональный этап пройдет с 24 по 27 апреля в Ледовом дворце в Иркутске среди команд детей 2006−2007 годов рождения. В нем примут участие шесть команд из Иркутска, Братска, Ангарска, Тулуна, села Хомутово Иркутского района. Победитель регионального этапа будет представлять Приангарье на межрегиональном этапе, который пройдет в октябре 2018 года.

Кроме того, с 27 апреля по 2 мая в Ангарске на стадионе «Ермак» пройдет турнир «Добрый лёд на Байкале». Как рассказал директор центра спортивной подготовки сборных команд Иркутской области Виктор Учеватов, в этом турнире участвуют команды ребят 2007−2008 годов рождения. Планируется, что на лед выйдут 12 команд из Иркутской области, республики Алтай, Хабаровского, Приморского, Красноярского, Забайкальского краев, а также на турнир приглашена одна команда из Китая.

Справка. Программа развития детского ледового спорта «Добрый лёд» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко стартовала в 2012 году. Цели программы — создать условия для развития и популяризации хоккея в России и сделать хоккей доступным для каждого ребенка. Основные направления работы — формирование системы подготовки детских тренеров, создание научно-методического центра развития детского хоккея, гранты для детских тренеров и хоккейных команд, улучшение инфраструктуры, оснащение детских команд хоккейным инвентарем и экипировкой и другие.

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