«Полкоманды в лазарете — ребята бились»: Дубровский поздравил «Трактор» с бронзой на чемпионате КХЛ
Президент клуба считает, что у «черно-белых» растет неплохая смена.
Президент клуба считает, что у «черно-белых» растет неплохая смена.
Сделать выводы, поработать над ошибками, задуматься над тем, каким «Трактор» будет в следующем сезоне, — такую задачу поставил перед челябинской командой глава региона Борис Дубровский, вручив спортсменам бронзовые медали чемпионата КХЛ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Напомним, «Трактор» завершил выступления в
«Благодарю команду за сезон, за достигнутую цель — выход в финал Восточной конференции КХЛ. У “Трактора” — бронза! Ребята — огромные молодцы, не выглядели мальчиками для битья даже в тех играх, в которых уступили сопернику. Полкоманды в лазарете к заключительным встречам — яркое свидетельство того, что команда билась», — отметил губернатор.
Отдельно Дубровский поблагодарил менеджмент команды за правильно выбранный вектор, а также болельщиков — за «яростную поддержку».
«“Трактор” подарил нам праздник, весь наш регион испытывал серьезный душевный подъем, наблюдая за противостоянием “черно-белых” с соперниками. Все, что происходило с “Трактором” в кубке Гагарина, пища для размышлений менеджмента и игроков клуба. Уже сейчас необходимо сделать правильные выводы, поработать над ошибками, задуматься над тем, каким “Трактор” будет в сезоне 2018/2019», — добавил президент клуба.
Губернатор напомнил, что 19 апреля в Челябинской области стартует молодежный чемпионат мира, южноуральцы получат возможность увидеть, каким хоккей будет уже через несколько лет. Соревнования примут ледовые арены «Трактор» и «Металлург» (Магнитогорск). Полуфинальные матчи и финал состоятся в областном центре.
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