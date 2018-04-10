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08:12 (мск), источник: СуперОмск

Спасатели предупредили омичей о ледоходе в ближайшую неделю

В управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности Омска предупредили жителей о серьезной опасности выхода на лед, который с потеплением стал активно таять.

Спасатели заявляют, что начало ледохода на Иртыше прогнозируется в середине апреля.

«Лед потемнел, став пористым и непрочным. Повсеместно образовались хорошо заметные промоины и полыньи. В границах города по всему руслу Иртыша со стороны правого берега наблюдается двенадцатиметровая полоса открытой воды», — отмечают специалисты ведомства.

При выходе на весенний лед очень высока опасность провалиться под лед, поэтому любителям лыжных прогулок и зимней рыбалки придется ждать следующей зимы, отмечают спасатели.

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