Спасатели предупредили омичей о ледоходе в ближайшую неделю
В управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности Омска предупредили жителей о серьезной опасности выхода на лед, который с потеплением стал активно таять.
В управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности Омска предупредили жителей о серьезной опасности выхода на лед, который с потеплением стал активно таять.
Спасатели заявляют, что начало ледохода на Иртыше прогнозируется в середине апреля.
«Лед потемнел, став пористым и непрочным. Повсеместно образовались хорошо заметные промоины и полыньи. В границах города по всему руслу Иртыша со стороны правого берега наблюдается двенадцатиметровая полоса открытой воды», — отмечают специалисты ведомства.
При выходе на весенний лед очень высока опасность провалиться под лед, поэтому любителям лыжных прогулок и зимней рыбалки придется ждать следующей зимы, отмечают спасатели.
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