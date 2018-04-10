В Волгограде с 11 апреля заработают 12 маршрутов дачных автобусов
12 дачных автобусных маршрутов заработают весной 2018 года в Волгограде раньше, чем обычно — уже 11 апреля, а не 15, как это было раньше.
12 дачных автобусных маршрутов заработают весной 2018 года в Волгограде раньше, чем обычно — уже 11 апреля, а не 15, как это было раньше.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на линию выйдут автобусы № 48э, 54э, 45, 7э, 53э, 60э, 56э, 32, 57э, 50э, 58 э, 99э. Чиновники отмечают, что транспорт будет ездить по старому расписанию и с прежним интервалом движения. На всех маршрутах действуют льготные и общегражданские проездные на основе карт «Волна».
Расписание автобусов можно узнать здесь.
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