Роллер-сезон приглашают открыть иркутян 14 апреля
Принять участие в празднике может любой желающий.
Принять участие в празднике может любой желающий.
14 апреля 2018 года в Иркутске состоится открытие
Организаторы —
Не забудьте захватить с собой ролики и хорошее настроение.
Так проходило открытие
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