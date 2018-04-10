За I квартал численность населения Узбекистана увеличилась на 107 тыс

Источник: UzReport.news

По состоянию на 1 апреля 2018 года численность постоянного населения Узбекистана составила 32 млн. 763,7 тыс. человек и за текущий период увеличилась на 107 тыс. человек или на 0,3%.

В частности, численность городского населения составила 16 млн. 583 тыс. человек (50,6% от общей численности населения), сельского населения — 16 млн. 180,7 тыс. человек (49,4%).

Анализ в разрезе регионов республики показал, что по состоянию на 1 апреля 2018 года самая большая численность населения наблюдалась в Самаркандской области — 3 млн. 733,7 тыс. человек (доля в общей численности населения республики 11,4%) и в Ферганской области — 3 млн. 631 тыс. человек (11,1%), а самая маленькая численность населения наблюдалась в Навоийской области — 961,3 тыс. человек (2,9%) и в Сырдарьинской области — 818,4 тыс. человек (2,5%).