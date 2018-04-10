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08:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутский кинотеатр «Чайка» прекращает свою работу 16 апреля

Руководство сообщает о последних киносеансах.

Источник: Комсомольская правда

Один из старейших кинотеатров Иркутска «Чайка» прекращает свою работу с 16 апреля. Представители кинотеатра сообщили, что последние сеансы пройдут 15 апреля.

— Позвольте поблагодарить всех за дружное и плодотворное сотрудничество на протяжении этих лет, — говорится в сообщении представителя «Чайки». — История обновленной «Чайки», которая началась с 2002 года, близится к финальным титрам. За эти 15 лет с хвостиком новой истории мы показали невероятное количество фильмов — более 1200 картин. Первый фильм, который увидели в обновленной «Чайке» — «Четыре пера». Прокатная история кинотеатра завершится фантастическим боевиком «Рэмпейдж».

Уточним, что открытие кинотеатра «Чайка» на 600 мест состоялось 1 января 1974. Демонстрировались фильмы «Капитан Джек», «Ищу человека», «Слуги дьявола на чертовой мельнице». В 2002 году он снова открылся после реконструкции.

— О причинах закрытия мы не сообщаем, — ответили «КП» в кинотеатре. — Комментировать это не будем.

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