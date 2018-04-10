Ещё семь ледовых переправ закроют в Иркутской области

Акты о завершении эксплуатации переправ через реки Нижняя Тунгуска в Катангском районе, Витим в Мамско-Чуйском районе, Лену в районе н.п. Алексеевск, Алымовка, Кривая Лука и Киренгу в районе н.п. Юксеево в Киренском районе составят, когда их межведомственные комиссии из представителей дорожной службы, администраций МО, полицейских и спасателей проведут их техническое освидетельствование.

Специалисты дорожной службы демонтируют дорожные знаки и информационные щиты на переправах, установят знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта по ледовым переправам. На съездах возведут валы и установят шлагбаумы, препятствующие выезду на лед, проведут его чернение для скорейшего разрушения.