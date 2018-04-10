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08:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ещё семь ледовых переправ закроют в Иркутской области

В Иркутской области в ближайшие сутки планируется закрыть семь ледовых переправ из-за неудовлетворительного состояния льда, сообщает 10 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Акты о завершении эксплуатации переправ через реки Нижняя Тунгуска в Катангском районе, Витим в Мамско-Чуйском районе, Лену в районе н.п. Алексеевск, Алымовка, Кривая Лука и Киренгу в районе н.п. Юксеево в Киренском районе составят, когда их межведомственные комиссии из представителей дорожной службы, администраций МО, полицейских и спасателей проведут их техническое освидетельствование.

Специалисты дорожной службы демонтируют дорожные знаки и информационные щиты на переправах, установят знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта по ледовым переправам. На съездах возведут валы и установят шлагбаумы, препятствующие выезду на лед, проведут его чернение для скорейшего разрушения.

С информацией о переправах, действующих в регионе, можно ознакомиться на сайте Главного управления в разделе «Ледовая обстановка».

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