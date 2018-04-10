Ещё семь ледовых переправ закроют в Иркутской области
В Иркутской области в ближайшие сутки планируется закрыть семь ледовых переправ
В Иркутской области в ближайшие сутки планируется закрыть семь ледовых переправ
Акты о завершении эксплуатации переправ через реки Нижняя Тунгуска в Катангском районе, Витим в
Специалисты дорожной службы демонтируют дорожные знаки и информационные щиты на переправах, установят знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта по ледовым переправам. На съездах возведут валы и установят шлагбаумы, препятствующие выезду на лед, проведут его чернение для скорейшего разрушения.
С информацией о переправах, действующих в регионе, можно ознакомиться на сайте Главного управления в разделе «Ледовая обстановка».
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