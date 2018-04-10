Ремонт эскалаторов на станции «Приморская» будет идти все лето
Работы продлятся в течение почти четырех месяцев.
Работы продлятся в течение почти четырех месяцев.
Ремонт эскалаторов на станции «Приморская» будет идти все лето.
Работы продлятся в течение почти четырех месяцев — с 30 мая по 20 сентября. Петербургский метрополитен опубликовал информацию о поиске подрядчика на сайте госзакупок.
Первоначальная стоимость контракта — 34 млн 249 тысяч рублей. Победившая в конкурсе фирма должна будет отремонтировать три эскалатора. Электронный аукцион состоится третьего мая.
Напомним, что на этой станции уже ремонтировали эскалатор в 2017 году.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.