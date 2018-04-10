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10:02 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Ремонт эскалаторов на станции «Приморская» будет идти все лето

Работы продлятся в течение почти четырех месяцев.

Ремонт эскалаторов на станции «Приморская» будет идти все лето.

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Работы продлятся в течение почти четырех месяцев — с 30 мая по 20 сентября. Петербургский метрополитен опубликовал информацию о поиске подрядчика на сайте госзакупок.

Первоначальная стоимость контракта — 34 млн 249 тысяч рублей. Победившая в конкурсе фирма должна будет отремонтировать три эскалатора. Электронный аукцион состоится третьего мая.

Напомним, что на этой станции уже ремонтировали эскалатор в 2017 году.

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