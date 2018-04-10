Ремонт эскалаторов на станции «Приморская» будет идти все лето.

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Работы продлятся в течение почти четырех месяцев — с 30 мая по 20 сентября. Петербургский метрополитен опубликовал информацию о поиске подрядчика на сайте госзакупок.

Первоначальная стоимость контракта — 34 млн 249 тысяч рублей. Победившая в конкурсе фирма должна будет отремонтировать три эскалатора. Электронный аукцион состоится третьего мая.