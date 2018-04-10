Омский вуз впервые вошел в список лучших университетов мира
Правда, ОмГТУ пока находится на 743-м месте.
Правда, ОмГТУ пока находится на 743-м месте.
Оценкой высших учебных заведений по всему миру занимаются несколько авторитетных агентств. Одно из них — Round University Ranking (RUR). Это международный рейтинг университетов, публикуемый с 2010 года. Деятельность вузов оценивается по 20 индикаторам, измеряющим четыре направления деятельности — качество преподавания, качество исследований, финансовое положение и число иностранных студентов и преподавателей.
Впервые за восемь лет существования списка в него попал омский университет. Правда, пока ОмГТУ находится на 743 месте из 783. Возглавляет этот перечень уже второй год подряд Гарвардский университет. Далее следуют Чикагский университет и Калифорнийский технологический институт.
Также оцениваются страны в целом по количеству вузов, попавших в рейтинг. На первом месте — США, на втором — Россия, на третьем Великобритания. Тем не менее, из 70 отечественных вузов из списка, ни один из них не попал в сотню лучших. Самое положение заняли МГУ (153-е место), Московский
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.