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08:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Омский вуз впервые вошел в список лучших университетов мира

Правда, ОмГТУ пока находится на 743-м месте.

Оценкой высших учебных заведений по всему миру занимаются несколько авторитетных агентств. Одно из них — Round University Ranking (RUR). Это международный рейтинг университетов, публикуемый с 2010 года. Деятельность вузов оценивается по 20 индикаторам, измеряющим четыре направления деятельности — качество преподавания, качество исследований, финансовое положение и число иностранных студентов и преподавателей.

Впервые за восемь лет существования списка в него попал омский университет. Правда, пока ОмГТУ находится на 743 месте из 783. Возглавляет этот перечень уже второй год подряд Гарвардский университет. Далее следуют Чикагский университет и Калифорнийский технологический институт.

Также оцениваются страны в целом по количеству вузов, попавших в рейтинг. На первом месте — США, на втором — Россия, на третьем Великобритания. Тем не менее, из 70 отечественных вузов из списка, ни один из них не попал в сотню лучших. Самое положение заняли МГУ (153-е место), Московский инженерно-физический институт (224-е), Томский государственный университет (240-е), Московский физико-технический институт (265-е), Новосибирский государственный университет (329-е).

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