Временно изменится расписание электричек из Ростовской области в Краснодарский край
В течение нескольких дней в апреле будет временно изменено расписание пригородных поездов, связывающих Ростовскую область и Краснодарский край. Об этом сообщает
В течение нескольких дней в апреле будет временно изменено расписание пригородных поездов, связывающих Ростовскую область и Краснодарский край. Об этом сообщает
Так, с 17 по 25 апреля «Ростов —
Помимо этого, с 18 по 26 апреля изменится время отправления пригородного поезда «Староминская —
Напомним, до конца 2018 года в Ростовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях отремонтируют 142 километра железнодорожного пути. На эти цели филиал ОАО «РЖД» выделил 2,6 млрд руб.
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