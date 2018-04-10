Как во время ЧМ-2018 в Ростове будет работать транспорт
В дни чемпионата мира по футболу
В дни чемпионата мира по футболу
По городу пешком
С 14 июня по 15 июля в донском мегаполисе включается особый транспортный режим, в рамках которого разработаны временные схемы организации дорожного движения и правила работы пассажирского транспорта.
По словам директора департамента транспорта администрации
Три перехватывающие парковки автомобилей на 4500
Так как
Таким образом, весь исторический центр Ростова станет в дни игр пешеходным. Это улицы Московская — от Соборной площади до проспекта Ворошиловского, проспект Ворошиловский — правая проезжая часть по направлению к стадиону «Ростов-Арена», Ворошиловский мост — также правая часть, проспект Театральный — от улицы Горького до улицы Социалистической, улица Большая Садовая — на всем протяжении от проспекта Театрального, улица Советская — от улицы Каяни до Театральной площади. Въезд в Левобережную зону — в район стадиона — только для аккредитованного транспорта.
Пробки разрулят
За транспортной ситуацией в мегаполисе на время ЧМ проследит городской центр управления перевозками. Он оснащен 35 автоматизированными рабочими местами для мониторинга дорожного движения и оперативного управления общественным транспортом. Кроме того, работа городского центра синхронизирована с деятельностью регионального ЦУППа.
Наличие подобных структур — одно из требований FIFA к
Кстати, до 1 мая для обеспечения безопасности на дорогах установят дополнительно 106 комплексов видеофиксации. Сотрудники полиции получат пульты для дистанционного регулирования светофорами, чтобы обеспечивать «зеленую волну» автобусам с болельщиками и спортсменами. Пассажирский транспорт оборудуют системами
— Работа всех составляющих системы управления дорожным движением будет проверена во время проведения тестовых футбольных матчей на стадионе «Ростов-Арена». 15 апреля стадион заполнят 13 тысяч зрителей, 29 апреля — уже 25 тысяч человек, а 13 мая планируется полная загрузка стадиона — 45 тысяч зрителей, — сообщили «РГ» в мэрии.
На вокзалах заговорят на английском
На всех вокзалах
— Запуск голосового оповещения о прибытии и отправлении поезда автоматизирован: информация о движении загружается в компьютерную систему, которая сама запускает нужные аудиофайлы. Такой метод работы позволит сократить время информирования пассажиров и разгрузит дикторов, но в случае нештатных ситуаций к объявлению подключатся диспетчеры, — сообщили в мэрии
Отметим, в настоящее время оповещения на английском языке осуществляются лишь для некоторых маршрутов: Москва — Берлин (Курский вокзал) и Москва —
Зеленоглазое такси
Ради комфорта и безопасности туристов в
Отдельные требования предъявляются к автомобилям. Каждая машина, претендующая на аккредитацию, должна быть оборудована кондиционером, иметь экологический класс транспортного средства не ниже 4-го, а кузов должен быть желтого или белого цветов. Такси должны быть снабжены детскими креслами. Среди требований — возможность приема безналичной оплаты, заказа такси через мобильное приложение, а также наличие в таксопарке оператора со знанием английского языка.
— В Ростовской области в сфере таксоперевозок работают порядка 50 тысяч человек, и большая часть из них трудится нелегально. Введение аккредитации положительно повлияет на безопасность перевозок, а также приведет к упорядочиванию деятельности
По новым маршрутам
В дни матчей часть автобусов, маршруток и троллейбусов изменят привычные маршруты. Троллейбусы №№ 1 и 9 пойдут от Привокзальной площади — по улице Красноармейской — на проспект Театральный — через площадь Химиков — на проспект Шолохова — и далее по обычному пути. Троллейбусы №№ 2 и 22 будут ходить только до площади Свободы. Троллейбус N6 — до площади Гагарина.
Автобусы №№ 3, 3а, 7, 67, 70, 80 и 98 — вместо Большой Садовой поедут по улице Красноармейской с последующим выездом через Ворошиловский и Кировский проспекты. Маршрутки №№ 55, 80 и 98 — по Красноармейской — на ул. Ченцова — на ул. Каяни — на ул. Мурлычева — на ул. Верхненольную — и по ул. Советской далее. А обратно они поедут через 1-ю Майскую — на 2-ю Линию — ул. Налбандяна — ул. Каяни — ул. Ченцова — на ул. Красноармейскую.
Автобусы №№ 1, 46, 65, 77 и 92а, а также маршрутки №№ 49, 65, 77, 83 и 92 направят так: по пр. Ворошиловскому — на Б. Садовую — на пр. Буденновский — через ул. Московскую — обратно на пр. Буденновский — на ул. Б. Садовую — через пр. Ворошиловский.
Автобусы №№ 5, 22, 42, 42А, 45, 49 и 83 и маршрутку № 45 пустят по схеме Ворошиловский — ул. Б. Садовая — пр. Буденновский. Автобусы №№ 33, 35, 35А, 47, 58, 78, 90 и 99 и маршрутку N47 направят по пр. Буденновскому — на ул. Московскую — через пер. Газетный — на ул. Б. Садовую — пр. Ворошиловский.
Как у соседей
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