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10:10 (мск), источник: "Российская газета"

Как во время ЧМ-2018 в Ростове будет работать транспорт

В дни чемпионата мира по футболу Ростов-на-Дону ожидает максимальная перезагрузка и, прежде всего, изменения затронут транспортную инфраструктуру. На улицы города выйдут свыше 200 новых экологически чистых автобусов, трамваев и троллейбусов. В центре Ростова и на левом берегу Дона изменится схема движения пассажирского общественного транспорта. Власти города обещают сделать все возможное, чтобы 300 тысяч иностранных и российских болельщиков не ощущали дискомфорта.

По городу пешком

С 14 июня по 15 июля в донском мегаполисе включается особый транспортный режим, в рамках которого разработаны временные схемы организации дорожного движения и правила работы пассажирского транспорта.

По словам директора департамента транспорта администрации Ростова-на-Дону Сергея Саенко, ключевыми автобусными направлениями перевозки станут: «аэропорт — центр города», «аэропорт — стадион», «железнодорожный вокзал — центр города (фан-зона)», «железнодорожный вокзал — стадион», «перехватывающая парковка — стадион» и «перехватывающая парковка — фан-зона».

Три перехватывающие парковки автомобилей на 4500 машино-мест организуются на территории старого аэропорта и площадках возле торговых центров «МегаМаг» и «Мега». Транспортное сообщение между перехватывающими парковками, фан-зоной и стадионом «Ростов-Арена» будет осуществляться автобусами-шаттлами, а также маршрутным пассажирским транспортом.

Так как фан-зона расположится на Театральной площади, то движение любого транспорта по ней будет запрещено. В дни матчей — 17, 20, 23 и 26 июня, когда пройдут игры группового этапа, и 2 июля, когда на «Ростов-Арене» состоится матч 1/8 финала, — закрываются выезд на Ворошиловский мост и сквозной проезд по улицам Большой Садовой и Левобережной. Ограничения вводятся с шести часов утра, а снимаются спустя три часа после завершения матча.

Таким образом, весь исторический центр Ростова станет в дни игр пешеходным. Это улицы Московская — от Соборной площади до проспекта Ворошиловского, проспект Ворошиловский — правая проезжая часть по направлению к стадиону «Ростов-Арена», Ворошиловский мост — также правая часть, проспект Театральный — от улицы Горького до улицы Социалистической, улица Большая Садовая — на всем протяжении от проспекта Театрального, улица Советская — от улицы Каяни до Театральной площади. Въезд в Левобережную зону — в район стадиона — только для аккредитованного транспорта.

Пробки разрулят

За транспортной ситуацией в мегаполисе на время ЧМ проследит городской центр управления перевозками. Он оснащен 35 автоматизированными рабочими местами для мониторинга дорожного движения и оперативного управления общественным транспортом. Кроме того, работа городского центра синхронизирована с деятельностью регионального ЦУППа.

Наличие подобных структур — одно из требований FIFA к городам-участникам чемпионата мира 2018 года. На оснащение центра из резервного фонда правительства Ростовской области было выделено 120 миллионов рублей.

Кстати, до 1 мая для обеспечения безопасности на дорогах установят дополнительно 106 комплексов видеофиксации. Сотрудники полиции получат пульты для дистанционного регулирования светофорами, чтобы обеспечивать «зеленую волну» автобусам с болельщиками и спортсменами. Пассажирский транспорт оборудуют системами онлайн-наблюдения и спутниковой навигацией, что позволит оперативно влиять на нештатные ситуации.

— Работа всех составляющих системы управления дорожным движением будет проверена во время проведения тестовых футбольных матчей на стадионе «Ростов-Арена». 15 апреля стадион заполнят 13 тысяч зрителей, 29 апреля — уже 25 тысяч человек, а 13 мая планируется полная загрузка стадиона — 45 тысяч зрителей, — сообщили «РГ» в мэрии.

На вокзалах заговорят на английском

На всех вокзалах Ростова-на-Дону появятся звуковые объявления на английском языке. С помощью двуязычных объявлений планируют оповещать о графике как поездов дальнего следования, так и пригородных. Для удобства пассажиров сообщения на обоих языках будут читаться одним голосом.

— Запуск голосового оповещения о прибытии и отправлении поезда автоматизирован: информация о движении загружается в компьютерную систему, которая сама запускает нужные аудиофайлы. Такой метод работы позволит сократить время информирования пассажиров и разгрузит дикторов, но в случае нештатных ситуаций к объявлению подключатся диспетчеры, — сообщили в мэрии Ростова-на-Дону.

Отметим, в настоящее время оповещения на английском языке осуществляются лишь для некоторых маршрутов: Москва — Берлин (Курский вокзал) и Москва — Санкт-Петербург (Ленинградский вокзал). А на Казанском вокзале графики поездов пригородного и дальнего следования уже анонсируются на двух языках. Повышенные требования к безопасности затронут и ростовские автовокзалы, которые уже огорожены и оборудованы видеокамерами, рентген-установками и металлодетекторами.

Зеленоглазое такси

Ради комфорта и безопасности туристов в Ростове-на-Дону началась бесплатная аккредитация такси на ЧМ-2018. Как сообщили «РГ» в минтрансе Ростовской области, документы для регистрации принимаются до 15 мая. К работе во время турнира будут допущены только водители, имеющие разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ростовской области.

Отдельные требования предъявляются к автомобилям. Каждая машина, претендующая на аккредитацию, должна быть оборудована кондиционером, иметь экологический класс транспортного средства не ниже 4-го, а кузов должен быть желтого или белого цветов. Такси должны быть снабжены детскими креслами. Среди требований — возможность приема безналичной оплаты, заказа такси через мобильное приложение, а также наличие в таксопарке оператора со знанием английского языка.

— В Ростовской области в сфере таксоперевозок работают порядка 50 тысяч человек, и большая часть из них трудится нелегально. Введение аккредитации положительно повлияет на безопасность перевозок, а также приведет к упорядочиванию деятельности интернет-агрегаторов, стандартизации и объединению технологических платформ диспетчерских служб, — считает директор НП СРО «Объединение таксомоторных перевозчиков Ростовской области» Сергей Карпенко.

По новым маршрутам

В дни матчей часть автобусов, маршруток и троллейбусов изменят привычные маршруты. Троллейбусы №№ 1 и 9 пойдут от Привокзальной площади — по улице Красноармейской — на проспект Театральный — через площадь Химиков — на проспект Шолохова — и далее по обычному пути. Троллейбусы №№ 2 и 22 будут ходить только до площади Свободы. Троллейбус N6 — до площади Гагарина.

Автобусы №№ 3, 3а, 7, 67, 70, 80 и 98 — вместо Большой Садовой поедут по улице Красноармейской с последующим выездом через Ворошиловский и Кировский проспекты. Маршрутки №№ 55, 80 и 98 — по Красноармейской — на ул. Ченцова — на ул. Каяни — на ул. Мурлычева — на ул. Верхненольную — и по ул. Советской далее. А обратно они поедут через 1-ю Майскую — на 2-ю Линию — ул. Налбандяна — ул. Каяни — ул. Ченцова — на ул. Красноармейскую.

Автобусы №№ 1, 46, 65, 77 и 92а, а также маршрутки №№ 49, 65, 77, 83 и 92 направят так: по пр. Ворошиловскому — на Б. Садовую — на пр. Буденновский — через ул. Московскую — обратно на пр. Буденновский — на ул. Б. Садовую — через пр. Ворошиловский.

Автобусы №№ 5, 22, 42, 42А, 45, 49 и 83 и маршрутку № 45 пустят по схеме Ворошиловский — ул. Б. Садовая — пр. Буденновский. Автобусы №№ 33, 35, 35А, 47, 58, 78, 90 и 99 и маршрутку N47 направят по пр. Буденновскому — на ул. Московскую — через пер. Газетный — на ул. Б. Садовую — пр. Ворошиловский.

Как у соседей

Почти 100 дополнительных автобусов-шаттлов бесплатно перевезут пассажиров в Волгограде в дни матчей ЧМ-2018. Они охватят направления: «аэропорт — стадион», «перехватывающая парковка “Тракторная” — стадион», «железнодорожный вокзал — стадион». Курсировать шаттлы будут в режиме экспресса — на каждом из маршрутов следования есть несколько промежуточных остановок. Автобусы-шаттлы №S2 и №S3 дополнят работу нескольких сотен единиц общественного транспорта на муниципальных маршрутах, будут курсировать с раннего утра и до ночи, а на линии №S1 — круглосуточно. Интервал движения составит у шаттлов NS1 от одного часа в период с часа ночи до пяти утра и до двух-десяти минут в часы пик, на остальных направлениях — от четырех до 20 минут.

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