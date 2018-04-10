В Москве ожидается первая гроза

Источник: РИА Новости

«В Москве мы сегодня ожидаем облачную погоду с прояснениями. Вечером после 18−19 часов могут пройти кратковременные дожди, местами не исключена гроза», — рассказали РИА Новости в «Фобос».

По словам собеседника агентства, вторник в столице станет самым теплым днем недели с температурой на 8−9 градусов выше положенного. Так, максимальная температура воздуха в мегаполисе +18−20 градусов, по области от +16 до +22.