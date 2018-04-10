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08:48 (мск), источник: РИА Новости

В Москве ожидается первая гроза

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и температурой воздуха до 20 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, не исключено, что к вечеру местами могут пройти дожди и первая гроза, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

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Источник: РИА Новости

«В Москве мы сегодня ожидаем облачную погоду с прояснениями. Вечером после 18−19 часов могут пройти кратковременные дожди, местами не исключена гроза», — рассказали РИА Новости в «Фобос».

По словам собеседника агентства, вторник в столице станет самым теплым днем недели с температурой на 8−9 градусов выше положенного. Так, максимальная температура воздуха в мегаполисе +18−20 градусов, по области от +16 до +22.

Ветер в городе будет юго-западный с переходом на северный и скоростью 5−10 метров в секунду, атмосферное давление будет падать, вечером станет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.

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