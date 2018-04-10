В Москве ожидается первая гроза
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и температурой воздуха до 20 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, не исключено, что к вечеру местами могут пройти дожди и первая гроза, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».
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