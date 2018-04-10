В Казани закрыли движение по проспектам Ибрагимова и Ямашева
В Казани со вторника будет закрыто движение по проспекту Ибрагимова, возле дома № 28б по проспекту Ямашева и на въезде на транспортную развязку около дома № 20 по проспекту Ямашева. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.