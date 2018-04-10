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09:48 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани закрыли движение по проспектам Ибрагимова и Ямашева

В Казани со вторника будет закрыто движение по проспекту Ибрагимова, возле дома № 28б по проспекту Ямашева и на въезде на транспортную развязку около дома № 20 по проспекту Ямашева. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Ограничение продлится до 20 апреля.

 — Это связано с прокладкой кабельной канализации, — говорится в сообщении.

В связи с этим автомобилистам следует быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани с 16 апреля частично закроют движение по улице Советская. Будет частично закрыта для движения транспорта проезжая часть возле дома № 2 по улице Советская. Ограничение продлится до 22 апреля.

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