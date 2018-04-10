В Казани закрыли движение по проспектам Ибрагимова и Ямашева

В Казани со вторника будет закрыто движение по проспекту Ибрагимова, возле дома № 28б по проспекту Ямашева и на въезде на транспортную развязку около дома № 20 по проспекту Ямашева. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.