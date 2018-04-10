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09:47 (мск), источник: Pro Город Самара

Власти Самары обещают в этом месяце восстановить порушенную тротуарную плитку

В рамках месячника по благоустройству в Самаре проведут работы по восстановлению ушедшей под землю тротуарной плитки.

Источник: Pro Город Самара

Об этом стало известно на еженедельном рабочем совещании в мэрии. Месячник по приведению города в порядок после зимы продлится до конца апреля.

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«Необходимо проверить все гарантийные работы по ремонту дорог и тротуаров, которые были сделаны в последние годы», — сказала глава города Елена Лапушкина руководству департамента городского хозяйства и экологии.

Также в планах на эту рабочую неделю — работы по вывозу мусора и зимних накоплений, по очистке и покраске урн, дорожных ограждений, опор освещения и остановочных павильонов.

Помимо этого, 11 апреля состоится муниципальный средник. На уборку городских территорий выйдет семь тысяч сотрудников администрации и муниципальных предприятий. 14 апреля пройдет первый общегородской, Гагаринский субботник.

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