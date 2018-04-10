Жителя Омской области обязали жить в квартире с экс-супругой
Приставы смогли убедить мужчину исполнить судебное решение.
Приставы смогли убедить мужчину исполнить судебное решение.
Случаи, когда
Так, в Саргатском районе сельчанка выиграла судебные тяжбы, но не смогла вселиться в квартиру, половина которой принадлежит ей.
Приставы посетили мужчину и предупредили о том, что ему грозит, если решение суда не будет исполнено добровольно. Узнав о мерах принудительного исполнения, а также о расходах в виде исполнительского сбора и штрафных санкций, сельчанин пустил бывшую жену в квартиру.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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