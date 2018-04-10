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09:45 (мск), источник: Om1.ru

Жителя Омской области обязали жить в квартире с экс-супругой

Приставы смогли убедить мужчину исполнить судебное решение.

Случаи, когда из-за споров и ссор рушатся семьи и портятся отношения, не редки. Не всем удается решить их мирным путем, и тогда подключаются судебные приставы.

Так, в Саргатском районе сельчанка выиграла судебные тяжбы, но не смогла вселиться в квартиру, половина которой принадлежит ей. Экс-супруг был категорически против, даже сменил после развода замки, и всячески мешал ей вселиться в квартиру. Суд встал на сторону женщины, которая нуждалась в жилплощади, а исполнительный документ направили в Саргатский РОСП.

Приставы посетили мужчину и предупредили о том, что ему грозит, если решение суда не будет исполнено добровольно. Узнав о мерах принудительного исполнения, а также о расходах в виде исполнительского сбора и штрафных санкций, сельчанин пустил бывшую жену в квартиру.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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