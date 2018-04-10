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09:49 (мск), источник: НИА Самара

Скульптура волка Забиваки к ЧМ-2018 появится на железнодорожном вокзале Самары

Вслед за железнодорожной гаванью двухметровый Забивака появится и на площади Куйбышева.

Это четвертый по счету волчонок, который поселится в областной столице. Фигуры Официального Талисмана из армированного стеклопластика уже приветствуют жителей и гостей Самары у двух городских отелей и у входа в Главный билетный центр (Московское шоссе, 81), который откроется 18 апреля.

Вслед за железнодорожной гаванью двухметровый Забивака™ появится и на площади Куйбышева, где в дни матчей развернется Фестиваль болельщиков FIFA 2018.

Всего в городе установят семь таких фигур.

Установка состоится в среду, 11 апреля, у входа в Железнодорожный вокзал Самары, сообщает пресс-служба облправительства.

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