Скульптура волка Забиваки к ЧМ-2018 появится на железнодорожном вокзале Самары
Вслед за железнодорожной гаванью двухметровый Забивака появится и на площади Куйбышева.
Вслед за железнодорожной гаванью двухметровый Забивака появится и на площади Куйбышева.
Это четвертый по счету волчонок, который поселится в областной столице. Фигуры Официального Талисмана из армированного стеклопластика уже приветствуют жителей и гостей Самары у двух городских отелей и у входа в Главный билетный центр (Московское шоссе, 81), который откроется 18 апреля.
Вслед за железнодорожной гаванью двухметровый Забивака™ появится и на площади Куйбышева, где в дни матчей развернется Фестиваль болельщиков FIFA 2018.
Всего в городе установят семь таких фигур.
Установка состоится в среду, 11 апреля, у входа в Железнодорожный вокзал Самары, сообщает
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