Пропавший в марте 61-летний мужчина найден живым
Напомним, 61-летний Павел Матвиенко ушел из дома на улице Бориса Богаткова 17 марта, с тех пор о нем не было никакой информации, об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Маяк» в соцсети «ВКонтакте».
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