Авиационную бомбу в подъезде нашли жители Академгородка

Бдительные жители обратились в полицию, сотрудники которой вместе с МЧС прибыли на место происшествия. Но тревога оказалась ложной: снаряд, предположительно авиационный, был учебным.

Об этом рассказал начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев, который уточнил, что находка передана сотрудникам Росгвардии.

В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили информацию и пояснили, что сейчас выясняется как авиационная бомба, хоть и учебная, оказалась в подъезде жилого дома.