Авиационную бомбу в подъезде нашли жители Академгородка
Предмет, похожий на снаряд, был обнаружен сегодня, 10 апреля, в подъезде жилого дома Академгородка по улице Терешковой, 6.
Предмет, похожий на снаряд, был обнаружен сегодня, 10 апреля, в подъезде жилого дома Академгородка по улице Терешковой, 6.
Бдительные жители обратились в полицию, сотрудники которой вместе с МЧС прибыли на место происшествия. Но тревога оказалась ложной: снаряд, предположительно авиационный, был учебным.
Об этом рассказал начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев, который уточнил, что находка передана сотрудникам Росгвардии.
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Напомним, полиция оцепляла здание аптеки № 1 на Красном проспекте Новосибирска — в подвале здания рабочие обнаружили старые ржавые снаряды. Прибывшие взрывотехники ОМОНа обследовали боеприпасы и забрали для дальнейшей утилизации.
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