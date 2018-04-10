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09:53 (мск), источник: ТАСС

Экипаж судна «Норд» отправился на допрос в управление СБ Украины в Херсоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апреля./ТАСС/. Девять членов экипажа российского сейнера «Норд» отправились утром на допрос в управление Службы безопасности Украины в Херсоне для дачи показаний по уголовному делу, которое возбуждено против капитана судна.

Источник: AP 2018

Об этом сообщила во вторник ТАСС представитель владельца — Керченского рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

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«Экипаж отправился на допрос в управление СБУ в Херсоне. Более полная информация будет позже», — сказала она.

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ — жителей Керчи. Капитану судна инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога, который, как подчеркивают представители защиты, сразу же был внесен, однако капитан отпущен не был по причине выходных дней в стране до 10 апреля.

Одновременно с этим Приморский районный суд Мариуполя рассмотрел дела остальных членов экипажа «Норда» и назначил им административный штраф, суммарный размер которого составил около $1200. Экипажу разрешили покинуть судно, однако 10 апреля им предписано явиться в управление Службы безопасности Украины для дачи показаний по уголовному делу, которое возбуждено против капитана сейнера.

Украинские пограничники не выпустили из страны экипаж «Норда» под предлогом отсутствия у него необходимых документов.

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