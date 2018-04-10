Анатолий Цыкалов принял участие в видеоселекторе Минэнерго России по вопросам энергоэффективности

Источник: НИА Красноярск

Заместитель министра энергетики Антон Инюцын отметил, что ранее заявленные показатели по реализации программ энергоэффективности и энергосбережения будут достигнуты уже в 2018 году. Так, в Красноярском крае на всех объектах бюджетной сферы были установлены приборы учета энергетических ресурсов, организованы энергетические обследования, которые позволили найти решения по экономии ресурсов. В целом расходы консолидированного бюджета на оплату коммунальных ресурсов в бюджетной сфере сократились на 20%.

В рамках программы энергосбережения провели технико-экономическую оценку возможностей использования возобновляемых источников энергии. В поселке Беляки Богучанского района установили ветрогенератор на 10 кВт и солнечную электростанцию на 15 кВт.

В числе перспективных направлений по реализации политики энергосбережения Антон Инюцын обозначил: совершенствование госзакупок, создание благоприятных условий для инвестиций в проекты по модернизации объектов теплоснабжения, развитие возобновляемых источников энергии, газификация регионов, расширение использования газомоторного топлива.

Также замминистра обратил внимание участников совещания на необходимость совершенствования госпрограмм в части актуализации схем и проектов развития энергетики в территориях и синхронизации с федеральной схемой, проработки мер поддержки по возобновляемым источникам энергии.

Напомним, на территории Красноярского края действует госпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2018−2020 годы, в рамках которой в том числе идет разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики региона. Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Анатолий Цыкалов отметил, что программой также предусмотрены мероприятия по повышению энергоэффективности в изолированных территориях края, по оформлению бесхозяйных электрических сетей, повышению надежности электроснабжения объектов Универсиады и др.