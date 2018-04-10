Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Неожиданный эффект санкций: целясь в РФ, США ударили по своим
В России построили тягач «Вощина-1»
Ученые разобрались в мотивации антипрививочников
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Глюк’oZa надела на фотосессию «дырявые» джинсы
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
СМИ: Генерал КНР сделал уникальное заявление о США
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
"Достигнет противника за 10 километров": СМИ о "Береге" России
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
Наталья Подольская сделала новую прическу
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Макароны назвали диетической едой
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10:00 (мск), источник: НИА Красноярск

Анатолий Цыкалов принял участие в видеоселекторе Минэнерго России по вопросам энергоэффективности

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел совещание с регионами по вопросам реализации полномочий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Красноярский край на совещании представлял министр промышленности, энергетики и ЖКХ Анатолий Цыкалов.

Источник: НИА Красноярск

Заместитель министра энергетики Антон Инюцын отметил, что ранее заявленные показатели по реализации программ энергоэффективности и энергосбережения будут достигнуты уже в 2018 году. Так, в Красноярском крае на всех объектах бюджетной сферы были установлены приборы учета энергетических ресурсов, организованы энергетические обследования, которые позволили найти решения по экономии ресурсов. В целом расходы консолидированного бюджета на оплату коммунальных ресурсов в бюджетной сфере сократились на 20%.

В рамках программы энергосбережения провели технико-экономическую оценку возможностей использования возобновляемых источников энергии. В поселке Беляки Богучанского района установили ветрогенератор на 10 кВт и солнечную электростанцию на 15 кВт.

В числе перспективных направлений по реализации политики энергосбережения Антон Инюцын обозначил: совершенствование госзакупок, создание благоприятных условий для инвестиций в проекты по модернизации объектов теплоснабжения, развитие возобновляемых источников энергии, газификация регионов, расширение использования газомоторного топлива.

Также замминистра обратил внимание участников совещания на необходимость совершенствования госпрограмм в части актуализации схем и проектов развития энергетики в территориях и синхронизации с федеральной схемой, проработки мер поддержки по возобновляемым источникам энергии.

Напомним, на территории Красноярского края действует госпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2018−2020 годы, в рамках которой в том числе идет разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики региона. Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Анатолий Цыкалов отметил, что программой также предусмотрены мероприятия по повышению энергоэффективности в изолированных территориях края, по оформлению бесхозяйных электрических сетей, повышению надежности электроснабжения объектов Универсиады и др.

Помимо этого, муниципалитеты получают субсидии из краевого бюджета на разработку собственных схем и программ перспективного развития электроэнергетики, на оформление технической документации по бесхозным объектам и постановку их на учет, а также на модернизацию систем уличного освещения в территориях с дизельгенерацией.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Небензя возмущен хамством Британии, Франции и США в отношении РФ
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
ВС защитил телефонных абонентов от назойливых звонков и SMS
Эксперты рассказали о будущей динамике курса рубля
США планируют нанести удар по Сирии
МЧС повторно обследует место крушения Ан-148
Власти могут создать офшоры для помощи подпавшим под санкции США
Спорт
ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко Армейцы сенсационно уступили на своем поле и, похоже, выбыли из чемпионской гонки
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
Банкоматы в России уходят в прошлое В них снимают только крупные суммы денег.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Бывшая жена Ефремова ждет ребенка Актриса Яна Гладких скоро станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь