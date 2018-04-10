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09:56 (мск), источник: VLADNEWS

Автолюбители Приморья «напарковались» на 15 млн рублей

Патрулирование проводится почти по 20 маршрутам.

С начала 2018 в Приморье за неправильную парковку оштрафовали более 14 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Сообщается, что на сегодняшний день в Приморье работает шесть комплексов «Паркон» четыре во Владивостоке, один в Аэропорту и один в Находке, патрулирование проводится почти по 20 маршрутам.

Так, с начала 2018 года было выявлено более 14 тысяч фактов нарушений правил парковки, сумма штрафов составила почти 15 миллионов рублей.

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