Автолюбители Приморья «напарковались» на 15 млн рублей

С начала 2018 в Приморье за неправильную парковку оштрафовали более 14 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Сообщается, что на сегодняшний день в Приморье работает шесть комплексов «Паркон» четыре во Владивостоке, один в Аэропорту и один в Находке, патрулирование проводится почти по 20 маршрутам.