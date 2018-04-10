Автолюбители Приморья «напарковались» на 15 млн рублей
Патрулирование проводится почти по 20 маршрутам.
Патрулирование проводится почти по 20 маршрутам.
С начала 2018 в Приморье за неправильную парковку оштрафовали более 14 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Сообщается, что на сегодняшний день в Приморье работает шесть комплексов «Паркон» четыре во Владивостоке, один в Аэропорту и один в Находке, патрулирование проводится почти по 20 маршрутам.
Так, с начала 2018 года было выявлено более 14 тысяч фактов нарушений правил парковки, сумма штрафов составила почти 15 миллионов рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.