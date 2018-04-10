Томские шелкопряды ползут в Омск, чтобы пожирать лес

Сегодня, 10 апреля, прошел Межведомственный совет по вопросам лесного хозяйства на территории Омской области. Выяснилось, что в Омск из Томска начинает активно ползти шелкопряд. Эти гусеницы являются активными пожирателями лесов.

На борьбу с вредителем председатель совета вице-губернатор Татьяна Вижевитова попросила у федералов 70 млн рублей.

Также на Совете начальник ГУ лесного хозяйства Омской области Сергей Максимов рассказал, что в Омской области в прошлом году было съедено от 5 000 до 30 000 га. Точно площадь объедания гусеницей они смогут выяснить, когда снег растает.