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09:59 (мск), источник: Om1.ru

Томские шелкопряды ползут в Омск, чтобы пожирать лес

На борьбу с насекомыми из федерального бюджета выделят 70 млн рублей.

Сегодня, 10 апреля, прошел Межведомственный совет по вопросам лесного хозяйства на территории Омской области. Выяснилось, что в Омск из Томска начинает активно ползти шелкопряд. Эти гусеницы являются активными пожирателями лесов.

На борьбу с вредителем председатель совета вице-губернатор Татьяна Вижевитова попросила у федералов 70 млн рублей.

Также на Совете начальник ГУ лесного хозяйства Омской области Сергей Максимов рассказал, что в Омской области в прошлом году было съедено от 5 000 до 30 000 га. Точно площадь объедания гусеницей они смогут выяснить, когда снег растает.

Отметим, что в Томской области, откуда ползут гусеницы, на борьбу с вредителем уже потрачено 700 млн рублей.

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