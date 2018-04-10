Томские шелкопряды ползут в Омск, чтобы пожирать лес
На борьбу с насекомыми из федерального бюджета выделят 70 млн рублей.
На борьбу с насекомыми из федерального бюджета выделят 70 млн рублей.
Сегодня, 10 апреля, прошел Межведомственный совет по вопросам лесного хозяйства на территории Омской области. Выяснилось, что в Омск из Томска начинает активно ползти шелкопряд. Эти гусеницы являются активными пожирателями лесов.
На борьбу с вредителем председатель совета
Также на Совете начальник ГУ лесного хозяйства Омской области Сергей Максимов рассказал, что в Омской области в прошлом году было съедено от 5 000 до 30 000 га. Точно площадь объедания гусеницей они смогут выяснить, когда снег растает.
Отметим, что в Томской области, откуда ползут гусеницы, на борьбу с вредителем уже потрачено 700 млн рублей.
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