В Башкирии река Белая вскрылась в районе города Салавата

«Тронулись» реки Стерля и Ашкадар в Стерлитамакском районе, река Дема — в Бижбулякском районе, Уршак — в Кармаскалинском, Тайрук — в Ишимбайском, Бирь и Кынгыр — в Мишкинском, Касмарка — в Зианчуринском районе.
По данным Башгидромета, уровни воды на реке Белая в районе Охлебинино и Уфы поднялись на 47 и 63 см соответственно. На 108 см за сутки поднялась река Чермасан у села Новоюмраново в Чекмагушевском районе.
В регионе паводковую ситуацию отслеживают с помощью 17 круглосуточных гидропостов и 40 временных, напомнили в ведомстве.
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