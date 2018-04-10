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09:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии река Белая вскрылась в районе города Салавата

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии зарегистрировано девять мест вскрытий рек, сообщили в ГКЧС РБ. Ледоход на реке Белой начался в районе города Салавата и села Табынское.

«Тронулись» реки Стерля и Ашкадар в Стерлитамакском районе, река Дема — в Бижбулякском районе, Уршак — в Кармаскалинском, Тайрук — в Ишимбайском, Бирь и Кынгыр — в Мишкинском, Касмарка — в Зианчуринском районе.

По данным Башгидромета, уровни воды на реке Белая в районе Охлебинино и Уфы поднялись на 47 и 63 см соответственно. На 108 см за сутки поднялась река Чермасан у села Новоюмраново в Чекмагушевском районе.

В регионе паводковую ситуацию отслеживают с помощью 17 круглосуточных гидропостов и 40 временных, напомнили в ведомстве.

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