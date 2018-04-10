В Башкирии река Белая вскрылась в районе города Салавата

«Тронулись» реки Стерля и Ашкадар в Стерлитамакском районе, река Дема — в Бижбулякском районе, Уршак — в Кармаскалинском, Тайрук — в Ишимбайском, Бирь и Кынгыр — в Мишкинском, Касмарка — в Зианчуринском районе.

По данным Башгидромета, уровни воды на реке Белая в районе Охлебинино и Уфы поднялись на 47 и 63 см соответственно. На 108 см за сутки поднялась река Чермасан у села Новоюмраново в Чекмагушевском районе.