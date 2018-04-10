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11:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

Бесплатное обследование на рак шейки матки смогут два дня пройти жительницы Иркутска

Жительницы Иркутска 14, 21 апреля 2018 года в областном онкологическом диспансере смогут пройти бесплатное обследование на наличие рака шейки матки (взятие мазка методом жидкостной цитологии).

В Иркутске будет реализован проект профилактики и пропаганды раннего выявления онкологических заболеваний «Живи без страха. Живи искусством» биотехнологической компанией BIOCAD при поддержке Минздрава и Минкультуры, сообщает пресс-центр проекта.

Основная цель проекта — привлечь внимание к вопросам ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний женской репродуктивной системы (рака молочной железы (РМЖ), рака яичников (РЯ) и рака шейки матки (РШМ). Телефон для записи на обследование: 8 (800) 333−00−84.

По данным официальной статистики, у каждой шестой женщины в России диагностируется рак молочной железы, рак яичников или рак шейки и тела матки; каждая десятая женщина в России погибает в первый год с момента установления диагноза. Одна из основных причин — поздняя диагностика.

«В 2016 году в Иркутской области выявлено впервые 1 764 пациентки с онкологическими заболеваниями женской репродуктивной системы. При этом 16,7% новых случаев РЯ, 29,3% РШМ и 31,7% случаев РМЖ выявлены на III или IV стадии. Эти цифры показывают всю важность комплексной работы по проведению массовых профилактических и разъяснительных мероприятий. Если обнаружить рак на ранней стадии, то в некоторых случаях можно вылечить до 95% пациенток», — отмечает главный врач диспансера Виктория Дворниченко.

Эффективным методом ранней диагностики рака шейки матки у женщин является — взятие мазка на цитологическое исследование. У каждой женщины при посещении смотрового кабинета или кабинета врача гинеколога в своей поликлинике обязательно берут мазок для цитологической диагностики рака шейки матка. Регулярное посещение гинеколога (раз в год) гарантирует раннюю диагностику этого заболевания.

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