Бесплатное обследование на рак шейки матки смогут два дня пройти жительницы Иркутска

В Иркутске будет реализован проект профилактики и пропаганды раннего выявления онкологических заболеваний «Живи без страха. Живи искусством» биотехнологической компанией BIOCAD при поддержке Минздрава и Минкультуры, сообщает пресс-центр проекта.

Основная цель проекта — привлечь внимание к вопросам ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний женской репродуктивной системы (рака молочной железы (РМЖ), рака яичников (РЯ) и рака шейки матки (РШМ). Телефон для записи на обследование: 8 (800) 333−00−84 .

По данным официальной статистики, у каждой шестой женщины в России диагностируется рак молочной железы, рак яичников или рак шейки и тела матки; каждая десятая женщина в России погибает в первый год с момента установления диагноза. Одна из основных причин — поздняя диагностика.

«В 2016 году в Иркутской области выявлено впервые 1 764 пациентки с онкологическими заболеваниями женской репродуктивной системы. При этом 16,7% новых случаев РЯ, 29,3% РШМ и 31,7% случаев РМЖ выявлены на III или IV стадии. Эти цифры показывают всю важность комплексной работы по проведению массовых профилактических и разъяснительных мероприятий. Если обнаружить рак на ранней стадии, то в некоторых случаях можно вылечить до 95% пациенток», — отмечает главный врач диспансера Виктория Дворниченко.