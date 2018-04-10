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10:16 (мск), источник: Nakanune.ru

Это законно? Госохрана проверит застройщика, который снес кинотеатр «Темп» в Екатеринбурге

Управление государственной охраны объектов культурного наследия проверит на законность действий застройщика АО «ЖК Есенин», который уничтожил кинотеатр «Темп» на Уралмаше.

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских опубликовал на своей странице в Facebook письмо, полученное от Управления госохраны. В нем сообщается, что в связи с демонтажем здания, которое имеет признаки объекта культурного наследия, будет проведена «внеплановая выездная проверка юридического лица».

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«В связи с произошедшим надеюсь получить реакцию на ключевые вопросы. Во-первых, как Управление охарактеризует деяние строительной компании. Во-вторых, что специалисты предприняли для отсрочки сноса “Темпа” на время экспертиз», — написал Альшевских.

Отметим, что ранее общественники Екатеринбурга подавали заявление на включение здания в реестр объектов культурного наследия города. Однако кинотеатр снесли 24 марта, не дождавшись решения от Управления госохраны.

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