Это законно? Госохрана проверит застройщика, который снес кинотеатр «Темп» в Екатеринбурге

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских опубликовал на своей странице в Facebook письмо, полученное от Управления госохраны. В нем сообщается, что в связи с демонтажем здания, которое имеет признаки объекта культурного наследия, будет проведена «внеплановая выездная проверка юридического лица».

«В связи с произошедшим надеюсь получить реакцию на ключевые вопросы. Во-первых, как Управление охарактеризует деяние строительной компании. Во-вторых, что специалисты предприняли для отсрочки сноса “Темпа” на время экспертиз», — написал Альшевских.