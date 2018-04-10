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10:10 (мск), источник: dostup1.ru

Путин присвоил почетное звание челябинскому врачу

Заслуженных докторов прибавилось в ЧОКБ.

Источник: AP 2018

В Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) стало больше заслуженных врачей — указом президента Российской Федерации почетное звание присвоено заведующему отделением сосудистой хирургии Владимиру Владимирскому, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как говорится в документе, таким образом отмечены заслуги доктора «в сфере здравоохранения, развитии медицинской науки и его многолетняя добросовестная работа».

Владимирский Владимир Владимирович — доктор медицинских наук, врач-ангиохирург высшей категории, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Челябинской области. Возглавляет отделение сосудистой хирургии, которое оказывает специализированную, и т. ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь пациентам с заболеваниями сосудов на базе ЧОКБ.

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