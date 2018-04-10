Путин присвоил почетное звание челябинскому врачу
Заслуженных докторов прибавилось в ЧОКБ.
Заслуженных докторов прибавилось в ЧОКБ.
В Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) стало больше заслуженных врачей — указом президента Российской Федерации почетное звание присвоено заведующему отделением сосудистой хирургии Владимиру Владимирскому, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как говорится в документе, таким образом отмечены заслуги доктора «в сфере здравоохранения, развитии медицинской науки и его многолетняя добросовестная работа».
Владимирский Владимир Владимирович — доктор медицинских наук,
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