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10:09 (мск), источник: dostup1.ru

ЮУрГУ и МГТУ вошли в рейтинг лучших вузов мира

Южноуральский госуниверситет занимает в рейтинге 747 место, а Магнитиогорский — 752 строчку.

Источник: Reuters

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ) вошли в международный рейтинг вузов Round University Ranking (RUR) за 2018 год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В рейтинге участвуют 783 университета из 74 стран мира. Возглавляют список лучших вузов мира Гарвардский университет, Чикагский университет, Имперский колледж в Лондоне, Стэндфордский университет и Массачусетский институт технологий.

От России в RUR-2018 участвуют 70 вузов, из которых 10 вошли в мировой ТОП-500. В тройку лучших российских университетов попали МГУ (153 место), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (224 место) и Томский государственный университет (240 место), сообщает РИА Новости.

ЮУрГУ занимает в рейтинге 747 место, а МГТУ — 752 строчку. При этом магнитогорский вуз за год улучшил свое положение, поднявшись на одну позицию. На соседних местах расположились Национальный университет Тайбэя (Тайвань), Российский экономический университет имени Плеханова и Санкт-Петербургский горный университет.

В исследовании RUR университеты оцениваются по 20 показателям, объединенным в четыре группы. Это качество преподавания и исследований, уровень интернационализации и финансовой устойчивости.

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