ЮУрГУ и МГТУ вошли в рейтинг лучших вузов мира
Южноуральский госуниверситет занимает в рейтинге 747 место, а Магнитиогорский — 752 строчку.
Южноуральский госуниверситет занимает в рейтинге 747 место, а Магнитиогорский — 752 строчку.
В рейтинге участвуют 783 университета из 74 стран мира. Возглавляют список лучших вузов мира Гарвардский университет, Чикагский университет, Имперский колледж в Лондоне, Стэндфордский университет и Массачусетский институт технологий.
От России в RUR-2018 участвуют 70 вузов, из которых 10 вошли в мировой ТОП-500. В тройку лучших российских университетов попали МГУ (153 место), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (224 место) и Томский государственный университет (240 место), сообщает РИА Новости.
ЮУрГУ занимает в рейтинге 747 место, а МГТУ — 752 строчку. При этом магнитогорский вуз за год улучшил свое положение, поднявшись на одну позицию. На соседних местах расположились Национальный университет Тайбэя (Тайвань), Российский экономический университет имени Плеханова и
В исследовании RUR университеты оцениваются по 20 показателям, объединенным в четыре группы. Это качество преподавания и исследований, уровень интернационализации и финансовой устойчивости.
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