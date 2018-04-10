Ночную парковку запретят у Автозаводского универмага с 30 апреля
Ограничение стоянки будут действовать до 6 утра.
Ограничение стоянки будут действовать до 6 утра.
Ночная стоянка транспорта на парковке Автозаводского универмага в Нижнем Новгороде будет запрещена. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
Ограничение стоянки будет действовать на проспекте Октября с 30 апреля. Оставить автомобиль на парковке у Автозаводского универмага нельзя будет с 00:00 до 06:00.
Напомним, водителям запретят останавливаться у предприятия «Буревестник» с 25 апреля.
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