Ночную парковку запретят у Автозаводского универмага с 30 апреля

Ночная стоянка транспорта на парковке Автозаводского универмага в Нижнем Новгороде будет запрещена. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.



Ограничение стоянки будет действовать на проспекте Октября с 30 апреля. Оставить автомобиль на парковке у Автозаводского универмага нельзя будет с 00:00 до 06:00.



Напомним, водителям запретят останавливаться у предприятия «Буревестник» с 25 апреля.