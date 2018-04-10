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11:50 (мск), источник: Newsroom24.ru

Ночную парковку запретят у Автозаводского универмага с 30 апреля

Ограничение стоянки будут действовать до 6 утра.

Источник: Newsroom24.ru
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Парковка рядом с ЦНИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде запрещена c 25 апреля

Ночная стоянка транспорта на парковке Автозаводского универмага в Нижнем Новгороде будет запрещена. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Ограничение стоянки будет действовать на проспекте Октября с 30 апреля. Оставить автомобиль на парковке у Автозаводского универмага нельзя будет с 00:00 до 06:00.

Напомним, водителям запретят останавливаться у предприятия «Буревестник» с 25 апреля.

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