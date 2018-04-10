Экс-депутату Иркутска продлили домашний арест до 8 июля
Следователи возбудили в отношении
Следователи возбудили в отношении
Иркутский областной суд продлил домашний арест бывшему депутату Олегу Г., который подозревается в земельных махинациях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Бывшему депутату Думы Иркутска Олегу Г., в отношении которого возбуждены уголовные дела о земельных махинациях в Иркутском районе, в шестой раз продлили домашний арест — до 8 июля 2018 года», — передает вещатель.
Напомним, ранее следователи возбудили в отношении
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