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11:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Экс-депутату Иркутска продлили домашний арест до 8 июля

Следователи возбудили в отношении экс-депутата сразу несколько уголовных дел.

Источник: AP 2018

Иркутский областной суд продлил домашний арест бывшему депутату Олегу Г., который подозревается в земельных махинациях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

«Бывшему депутату Думы Иркутска Олегу Г., в отношении которого возбуждены уголовные дела о земельных махинациях в Иркутском районе, в шестой раз продлили домашний арест — до 8 июля 2018 года», — передает вещатель.

Напомним, ранее следователи возбудили в отношении экс-депутата сразу несколько уголовных дел. Мужчина подозревается в незаконном приобретении прав на земельные участки, а также в постоянном (бессрочном) пользовании дачными некоммерческими товариществами.

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