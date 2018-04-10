Экс-депутату Иркутска продлили домашний арест до 8 июля

Источник: AP 2018

Иркутский областной суд продлил домашний арест бывшему депутату Олегу Г., который подозревается в земельных махинациях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

«Бывшему депутату Думы Иркутска Олегу Г., в отношении которого возбуждены уголовные дела о земельных махинациях в Иркутском районе, в шестой раз продлили домашний арест — до 8 июля 2018 года», — передает вещатель.