Эмбер Херд отдала на благотворительность отступные после развода с Джонни Деппом

По его данным, Херд пожертвовала до $5 млн детской больнице
В соответствии с соглашением, достигнутым в суде, Депп должен был выплатить Херд $7 млн, которые, по словам актрисы, она намерена пожертвовать в благотворительный фонд. При этом судья отклонил требование Деппа наложить на Херд штраф в размере $100 тыс. за то, что она якобы долго откладывала процедуру развода.
Актеры вступили в брак в феврале 2015 года. Депп трижды был номинирован на «Оскар» за «Лучшую мужскую роль»: в 2004 году за фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), в 2005 году за картину «Волшебная страна» (Finding Neverland) и в 2008 году за ленту «Суини Тодд,
Популярность Эмбер Херд принесли роли в боевиках «Альфа Дог» (Alpha Dog, 2005), «Никогда не сдавайся» (Never Back Down, 2008), «Добро пожаловать в Зомбилэнд» (Zombieland, 2009), а также в киноленте «Северная страна» (North Country, 2005).
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