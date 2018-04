Эмбер Херд отдала на благотворительность отступные после развода с Джонни Деппом

Актеры вступили в брак в феврале 2015 года. Депп трижды был номинирован на «Оскар» за «Лучшую мужскую роль»: в 2004 году за фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), в 2005 году за картину «Волшебная страна» (Finding Neverland) и в 2008 году за ленту «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (Sweeney Todd: The Demon Barber of the Fleet Street).