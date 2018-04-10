Эмбер Херд отдала на благотворительность отступные после развода с Джонни Деппом

Источник: AP 2018

По его данным, Херд пожертвовала до $5 млн детской больнице Лос-Анджелеса, Американскому онкологическому обществу, компании AEG и ряду других организаций. В свое время актриса говорила, что работала добровольцем в детской больнице «города ангелов» в течение последних десяти лет.

В соответствии с соглашением, достигнутым в суде, Депп должен был выплатить Херд $7 млн, которые, по словам актрисы, она намерена пожертвовать в благотворительный фонд. При этом судья отклонил требование Деппа наложить на Херд штраф в размере $100 тыс. за то, что она якобы долго откладывала процедуру развода.

В мае позапрошлого года актриса под присягой утверждала, что Депп швырнул в нее сотовым телефоном и ударил по щеке. Херд подала на Деппа в суд, но позднее решила отозвать исковую жалобу.