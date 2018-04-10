Елабужский фитнес-центр закрыли после прокурорской проверки

Прокурорская проверка выявила в фитнес-клубе нарушения требований пожарной безопасности. Также были обнаружены ошибки в разрешительной документации на ввод здания в эксплуатацию.

Как сообщила заместитель Елабужского городского прокурора Алсу Салахутдинова, фитнес-центр снова откроет свои двери для посетителей, как только будут устранены все недочеты.