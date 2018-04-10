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17:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

Елабужский фитнес-центр закрыли после прокурорской проверки

(Казань, 10 апреля, «Татар-информ»). Елабужский фитнес-центр закрыли после прокурорской проверки, сообщает газета «Новая Кама».

Спорт-комплекс располагался на улице Чапаева.

Прокурорская проверка выявила в фитнес-клубе нарушения требований пожарной безопасности. Также были обнаружены ошибки в разрешительной документации на ввод здания в эксплуатацию.

Как сообщила заместитель Елабужского городского прокурора Алсу Салахутдинова, фитнес-центр снова откроет свои двери для посетителей, как только будут устранены все недочеты.

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