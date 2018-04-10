Елабужский фитнес-центр закрыли после прокурорской проверки
(Казань, 10 апреля, «Татар-информ»). Елабужский
(Казань, 10 апреля, «Татар-информ»). Елабужский
Прокурорская проверка выявила в
Как сообщила заместитель Елабужского городского прокурора Алсу Салахутдинова,
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