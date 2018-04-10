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11:44 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

11 апреля в четырех районах Казани отключат электричество

(Город Казань KZN.RU, 10 апреля). 11 апреля в 4 районах Казани временно отключат электричество.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 8.00 до 17.00 света не будет в жилом доме Вахитовского района по адресу дом № 5/37 по ул. Университетская.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Кировском районе по адресам: дома №№ 1−9 по ул. Ветровая; дома №№ 1, 3, 6, 8, 9, 9а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24а по ул. Воркутинская; дома №№ 41, 41/2, 43, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 64,66 по ул. Гаванская; дома №№ 17, 20, 22 по пер. Гаванский; дома №№ 1−7, 10−14 по пер. Герцена; дома №№ 33, 35, 37, 39 по ул. Железнодорожников; дома №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 38а, 39−57, 59, 61−82, 84, 86, 88, 90 по ул. Красикова; дома №№ 3−20, 21, 23, 23а, 25, 27, 26, 28, 29, 31, 33по ул. Магазинная; дома №№ 5, 7, 13, 17, 21, 23 по ул. Односторонняя парковая; дома №№ 62, 68, 85, 87, 89 по ул. Революционная; дома №№ 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 8, 31, 33, 35 по пер. Революционный; дома №№ 17−63, 65 по ул. Тепловозников; дома №№ 26, 32, 34, 36 по ул. Ферганская; дома №№ 5−12, 14, 16, 18 по ул. Черногорская; дома №№ 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75, 77, 79, 81, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 по ул. Яна Юдино.

С 8.30 до 17.00 света не будет в жилых домах пос. Отары Приволжского района по улицам Даутовой, Калинина, Матюшинская, Озерная, Правды, Приволжская, Центральная.

С 9.00 до 17.00 электричество будет отключено в домах частного сектора пос. Отары, Победилово и Старое Победилово Приволжского района по улицам 10 лет Октября, Береговая, Даутовой, Калинина, Матюшинская, Озерная, Правды, Приволжская, Приозерная, Садовая, Центральная.

С 9.00 до 18.00 будет отключено электричество в пос. Константиновка Советского района по адресам: дома №№ 1а, 1б, 1 В, 1 г по ул. Бирюсовая; дома №№ 65−81 по ул. Советская; дома №№ 2−6 по ул. Привольная.

С 9.00 до 18.00 света не будет также в пос. Новая Сосновка Советского района по адресам: дома №№ 1−20, 123−129 по ул. Вишневая; дома №№ 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 16а, 17а, 17б по ул. Лесная; дома №№ 1−28 по ул. Сливовая; дома №№ 1−29 по ул. Спортивная.

С 9.00 до 18.00 электричество будет отключено в жилых домах пос. Царицыно Советского района по адресам: дома №№ 40−67 по ул. Бэхетле; дома №№ 1−18 в пер. Бэхетле; дома №№ 55, 55а по ул. Кристальная.

Отключение связано с плановым выводом в ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщает «Сетевая компания».

Полный график отключения света на следующую неделю опубликован в специальном разделе на портале KZN.RU.

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