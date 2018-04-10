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13:40 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане пошла на спад заболеваемость ОРВИ

В течен (Казань, 10 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане пошла на спад заболеваемость ОРВИ. В течение последних двух недель на территории республики наблюдается устойчивое снижение числа зарегистрированных заболевших.

Со 2 по 8 апреля заболеваемость снизилась на 15 процентов, составив 22 тыс. 388 случаев.

В предыдущую отчетную неделю, с 26 марта по 1 апреля, на территории республики было зарегистрировано 26 тыс. 489 случаев заражения ОРВИ. Тогда заболеваемость снизилась на 10,9 процента.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в марте заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории республики превысила эпидемиологический порог.

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