В Татарстане пошла на спад заболеваемость ОРВИ

Со 2 по 8 апреля заболеваемость снизилась на 15 процентов, составив 22 тыс. 388 случаев.

В предыдущую отчетную неделю, с 26 марта по 1 апреля, на территории республики было зарегистрировано 26 тыс. 489 случаев заражения ОРВИ. Тогда заболеваемость снизилась на 10,9 процента.