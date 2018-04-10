В Татарстане пошла на спад заболеваемость ОРВИ
В течен (Казань, 10 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане пошла на спад заболеваемость ОРВИ. В течение последних двух недель на территории республики наблюдается устойчивое снижение числа зарегистрированных заболевших.
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