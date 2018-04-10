В минздраве объяснили проблему с закупкой инсулина для калининградцев
Калининградские жалуются на отсутствие в аптеках города инсулина.
Калининградские жалуются на отсутствие в аптеках города инсулина.
Как сказали в минздраве Калининградской области, лекарства закупают и поставляют в аптеки. Одна из причин задержек с лекарствами заключается в том, что многие врачи выписывали их не по действующему веществу, а по торговому наименованию, далее заявка составлялась неправильно. Происходила поставка не того количества и не тех препаратов. Пока проходят поставки по старым заявкам, от сложностей не уйти.
«Тот фонд лекарств, который сейчас есть, связан с конкретными торговыми названиями. И мы ничего с этим не сделаем. Мы должны это пережить», — говорит министр здравоохранения области Александр Кравченко.
Наша область — один из регионов, где внедряется автоматизированная система управления лекарственным обеспечением населения. По словам министра, нововведение встретило колоссальное сопротивление, потому что делает систему закупки прозрачной. Но она поможет навести порядок.
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