В минздраве объяснили проблему с закупкой инсулина для калининградцев

Как сказали в минздраве Калининградской области, лекарства закупают и поставляют в аптеки. Одна из причин задержек с лекарствами заключается в том, что многие врачи выписывали их не по действующему веществу, а по торговому наименованию, далее заявка составлялась неправильно. Происходила поставка не того количества и не тех препаратов. Пока проходят поставки по старым заявкам, от сложностей не уйти.