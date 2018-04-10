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11:54 (мск), источник: Publika.md

Восемь столичных улиц перекроют в связи с ремонтом дорог

Восемь столичных улиц закроют сегодня для транспорта. Это связано с работами по заделке ям на дорогах.

Источник: Publika.md

В центре перекроют проспекты Гагарина и Дмитрия Кантемира, а также улицу Букурешть.

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На Рышкановке доступ ограничат к улицам Соколень, Чеукарь и Каля Мошилор.

На Буюканах перекроют улицу Каля Ешилор, а на Чеканах — Мештерул Маноле.

Власти призывают водителей соблюдать временные дорожные знаки. Ранее исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду заявила, что ямы заделают на всех столичных улицах, в том числе во дворах многоэтажек.

Работы планируют завершить к концу мая. На восстановление дорог в Кишинёве выделили 125 миллионов леев.

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