Восемь столичных улиц перекроют в связи с ремонтом дорог
Восемь столичных улиц закроют сегодня для транспорта. Это связано с работами по заделке ям на дорогах.
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Восемь столичных улиц закроют сегодня для транспорта. Это связано с работами по заделке ям на дорогах.
В центре перекроют проспекты Гагарина и Дмитрия Кантемира, а также улицу Букурешть.
На Рышкановке доступ ограничат к улицам Соколень, Чеукарь и Каля Мошилор.
На Буюканах перекроют улицу Каля Ешилор, а на Чеканах — Мештерул Маноле.
Власти призывают водителей соблюдать временные дорожные знаки. Ранее исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду заявила, что ямы заделают на всех столичных улицах, в том числе во дворах многоэтажек.
Работы планируют завершить к концу мая. На восстановление дорог в Кишинёве выделили 125 миллионов леев.
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