Восемь столичных улиц перекроют в связи с ремонтом дорог

Источник: Publika.md

В центре перекроют проспекты Гагарина и Дмитрия Кантемира, а также улицу Букурешть.

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На Рышкановке доступ ограничат к улицам Соколень, Чеукарь и Каля Мошилор.

На Буюканах перекроют улицу Каля Ешилор, а на Чеканах — Мештерул Маноле.



Власти призывают водителей соблюдать временные дорожные знаки. Ранее исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду заявила, что ямы заделают на всех столичных улицах, в том числе во дворах многоэтажек.