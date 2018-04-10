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11:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жительницы Иркутска начинают сбор подписей в защиту уволенной Ирины Ежовой

Жительниц Иркутска 11 апреля 2018 года зовут собраться в выписной зал городского перинатального центра, чтобы поставить подписи в защиту Ирины Ежовой, которая была уволена с должности главного врача по решению министерства здравоохранения Иркутской области.

Призыв собраться распространяется в мессенджерах, на него уже откликнулись женщины, чьих детей спасли и выходили в перинатальном центре, в том числе и лично Ирина Ежова.

Женщин ждут в 10.30. «При отсутствии возможности приехать на массовый сбор вы можете сделать это в любое другое время в течение всего дня», — говорится в распространяемом сообщении.

На своих страницах в социальных сетях десятки иркутян опубликовали слова благодарности: «Каждый год 5 августа я благодарю врача Ирина Ежова, подарившую мне самое большое счастье — мою дочь Владу. Таких семей как наша — тысячи, сотни ребятишек, которым дала жизнь Ирина Всеволодовна» — «Мне кажется, что тысячи и тысячи иркутян, у которых за все эти годы под присмотром Ирины Всеволодовны родились другие иркутяне, никогда не забудут ее участия».

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