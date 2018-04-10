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12:05 (мск), источник: Sputnik.md

Несколько рейсов в аэропорту Кишинева отменены: какова причина

Забастовки в Германии внесли коррективы в расписание Международного аэропорта Кишинева: что делать, если рейс отменили.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Сотни рейсов немецкой авиакомпании Lufthansa отменены во вторник из-за забастовки в аэропортах Германии.

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Ранее в понедельник профсоюз Verdi сообщил, что персонал аэропортов нескольких городов Германии (в том числе Франкфурта, Мюнхена, Кельна и Бремена) проведет забастовку во вторник.

Сотрудники требуют от работодателей значительного увеличения заработной платы.

Позднее в компании Lufthansa рассказали, что в связи с забастовкой будет отменено около 800 рейсов во вторник.

«Из-за забастовки в аэропортах Германии, которая проходит сегодня, 10 апреля, нарушено расписание полетов в том числе из аэропорта Франкфурта. Таким образом, рейсы из Международного аэропорта Кишинева в/из Франкфурта аннулированы», — отметили в аэропорту Кишинева.

Там порекомендовали обращаться за дополнительной информацией в представительство авиакомпании Lutfhansa по телефонам: (+373 22) 24−40−83 / 83−88−38.

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