Несколько рейсов в аэропорту Кишинева отменены: какова причина

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Сотни рейсов немецкой авиакомпании Lufthansa отменены во вторник из-за забастовки в аэропортах Германии.

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Ранее в понедельник профсоюз Verdi сообщил, что персонал аэропортов нескольких городов Германии (в том числе Франкфурта, Мюнхена, Кельна и Бремена) проведет забастовку во вторник.

Сотрудники требуют от работодателей значительного увеличения заработной платы.

Позднее в компании Lufthansa рассказали, что в связи с забастовкой будет отменено около 800 рейсов во вторник.

«Из-за забастовки в аэропортах Германии, которая проходит сегодня, 10 апреля, нарушено расписание полетов в том числе из аэропорта Франкфурта. Таким образом, рейсы из Международного аэропорта Кишинева в/из Франкфурта аннулированы», — отметили в аэропорту Кишинева.