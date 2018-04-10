Почаинский овраг возвращается в пользование нижегородцев

По его словам, городская администрация обратилась в суд за прекращением права собственности ООО «Международная строительная компания» на четыре земельных участка в районе оврага. В 2009 году они были отданы под строительство элитного жилого комплекса. С тех пор там построен один дом. Застройщик остался должен городу 38 млн рублей.