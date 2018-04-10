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12:03 (мск), источник: Volga News

На самарской набережной состоялся забег в честь Дня космонавтики

В областной столице официально открылся летний легкоатлетический сезон. Первым крупным стартом стал «Космический забег», который состоялся в третий раз. В этом году в нем участвовало более 900 человек из 50 городов, а также из-за рубежа.

Легкоатлетический старт накануне Дня космонавтики прошел уже в третий раз. В первом участвовало около 100 человек, год назад 400, а в этом — уже под тысячу. Забег широко анонсировался, заблаговременно была открыта регистрация. Уже на начальном ее этапе заявки на участие подали около 700 человек.

«Здорово, что стартующих в “Космическом забеге” с каждым годом все больше. Проведение легкоатлетических забегов, от марафонов до стартов на небольшие дистанции — международный тренд. Люди ездят по стране, по миру, чтобы показать себя», — отметил председатель комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту думы г. о. Самара Вячеслав Звягинцев (на фото).

«Космический забег-2018» был организован совместными усилиями департамента физкультуры и спорта администрации Самары, городской думы, областной федерации легкой атлетики и самарской школы бега RunStudio. Дистанция проходила вдоль набережной Волги по Волжскому проспекту, улице Лесной и Северо-Восточной магистрали. А старт и финиш — у памятника Григорию Засекину.

«Это одно из тех мероприятий, которые и популяризируют спорт, и привлекают в Самару гостей из других городов. Не случайно местом его проведения, как и некоторых других соревнований, выбрано одно из красивых мест нашего города — восстановленная за последние годы набережная Волги», — сказал Вячеслав Звягинцев.

Открыли легкоатлетический сезон дети в возрасте от двух лет и старше. Они — кто-то с родителями за руку, а многие и самостоятельно — бежали 530 метров. И все добрались до финиша под аплодисменты взрослых, готовящихся выйти на более длинные дистанции. Забег на 2,5 тыс. метров был поделен на два этапа: на первом спортсмены соревновались в личном зачете, на втором состязались корпоративные команды. У мужчин победил 14-летний самарец Иван Сергеев с результатом 8 минут 42 секунды. У женщин первой была Татьяна Калачева из Тольятти.

На дистанции 5 км в абсолютном зачете сильнейшим стал Виталий Аваев из Тольятти, у женщин победила Мария Корчагина из Самары. Самая длинная дистанция «Космического забега», 10 км, собрала наибольшее количество участников — более 400. Лучшее время показал Никита Степанов из Ульяновска, преодолевший «десятку» за 32 минуты 40 секунд. А Дарья Ежова из Тольятти была самой быстрой среди женщин, пробежав за 39 минут и 30 секунд.

Результаты подсчитывались также в нескольких возрастных категориях, так что призеров в этот день было множество. А без награды не ушел никто: каждому финишеру вручали памятные знаки с изображением Юрия Гагарина и одного из символов Самары — монумента ракете-носителю «Союз», установленного у музея «Самара космическая».

«Наш город на подъеме бегового движения, бег объединяет самарцев. В этом сезоне пройдут фестиваль “Королева спорта” и Самарский легкоатлетический марафон, а также забег “В беге мы едины”, посвященный Дню народного единства», — рассказал заместитель руководителя городского департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков.

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